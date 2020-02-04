Число зараженных коронавирусом в мире превысило 20,6 тысяч человек
Во Всемирной организации здравоохранения заявили о росте числа зараженных коронавирусом, в мире число заболеваний превысило 20,6 тысяч человек. Об этом сообщает РИА Новости.
Также по данным на 4 февраля, подозрения на заражение вирусом наблюдаются у более 23 тысяч человек. Из числа уже заразившихся состояние 2 788 человек оценивается как тяжелое.
От последствий заражения вирусом скончались 425 человек, в частности, один случай был зафиксирован за пределами Китая – на Филиппинах. При этом зарегистрировано 680 случаев выздоровления.
Ранее сообщалось, что из китайского Уханя вылетел военный самолет, который эвакуирует из эпицентра коронавируса 82 россиянина.
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