Баранина может подорожать на 200 рублей за килограмм осенью
Баранина подорожает еще на 150-200 рублей за килограмм осенью-зимой, сообщает «Парламентская газета» со ссылкой на президента Национального союза овцеводов Харона Амерханова.
По его словам, до конца того года цена за килограмм баранины может вырасти до 650-750 рублей. В некоторых регионах России стоимость килограмма мяса может превысить одну тысячу рублей.
Амерханов отметил, что причиной столь весомого роста цены мяса стала «отбивка ягнят» - когда ягнят забирают у матерей и ставят на откорм, что требует дополнительных вложений. В отрасли отмечают, что спрос на баранину растет, а вот производство в последние годы остается на прежнем уровне.
Как сообщало Министерство экономического развития, в апреле инфляция в России ускорилась до 7,83%. Ведомство утверждает, что рост цен в сегменте непродовольственных товаров практически отсутствовал, отмечает RT.
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