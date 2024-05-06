Баранина может подорожать на 200 рублей за килограмм осенью

По его словам, до конца того года цена за килограмм баранины может вырасти до 650-750 рублей. В некоторых регионах России стоимость килограмма мяса может превысить одну тысячу рублей.

Амерханов отметил, что причиной столь весомого роста цены мяса стала «отбивка ягнят» - когда ягнят забирают у матерей и ставят на откорм, что требует дополнительных вложений. В отрасли отмечают, что спрос на баранину растет, а вот производство в последние годы остается на прежнем уровне.

Как сообщало Министерство экономического развития, в апреле инфляция в России ускорилась до 7,83%. Ведомство утверждает, что рост цен в сегменте непродовольственных товаров практически отсутствовал, отмечает RT.

