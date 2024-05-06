В России зафиксировали резкий рост займов на автомобили

В январе-апреле 2024 года доля займов на ремонт и обслуживание автомобиля выросла почти на 5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, передает «Газета.Ru» со ссылкой на исследовании финансовой онлайн-платформы Webbankir.

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Аналитики компании отметили, что в первую очередь рост числа займов вырос из-за роста продаж автомобилей, которые увеличились почти в два раза по сравнению с предыдущими годами. Само содержание автомобилей дорожает - выросли в цене и расходники, бензин, автостраховки.

Среди других популярных целей оказались также займы на ремонт недвижимости, здоровье и медицину, подарки и праздники, рефинансирование, погашение долгов и образование. Их доля по сравнению с прошлым годом менялась незначительно.

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ФОТО: РИА Новости
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