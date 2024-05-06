В России зафиксировали резкий рост займов на автомобили

Аналитики компании отметили, что в первую очередь рост числа займов вырос из-за роста продаж автомобилей, которые увеличились почти в два раза по сравнению с предыдущими годами. Само содержание автомобилей дорожает - выросли в цене и расходники, бензин, автостраховки.

Среди других популярных целей оказались также займы на ремонт недвижимости, здоровье и медицину, подарки и праздники, рефинансирование, погашение долгов и образование. Их доля по сравнению с прошлым годом менялась незначительно.

Ранее в России предложили продавать «красивые» автомобильные номера на аукционах, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

