Число зараженных коронавирусом в Германии выросло до 16 человек

12 февраля 202000:47

В Германии количество зараженных коронавирусом выросло до 16 человек. Об этом сообщает РИА Новости.

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По данным агентства, два новых случая инфицирования обнаружены за пределами Баварии. Ранее сообщалось о 14 зараженных, все случаи были зафиксированы на баварской земле.

По последним данным, от пневмонии, вызванной новым типом коронавируса, на сегодняшний день скончались 1018 человек, в том числе двое за пределами материкового Китая. Общее число заболевших по всему миру Национальная комиссия по здравоохранению Китая оценивает в 43 103 человека. Также зафиксированы более 3 тысяч случаев выздоравления.

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ФОТО: РИА Новости/Мигель Кандела
ТЕГИ:КоронавирусГермания