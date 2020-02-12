Число зараженных коронавирусом в Германии выросло до 16 человек

По данным агентства, два новых случая инфицирования обнаружены за пределами Баварии. Ранее сообщалось о 14 зараженных, все случаи были зафиксированы на баварской земле.

По последним данным, от пневмонии, вызванной новым типом коронавируса, на сегодняшний день скончались 1018 человек, в том числе двое за пределами материкового Китая. Общее число заболевших по всему миру Национальная комиссия по здравоохранению Китая оценивает в 43 103 человека. Также зафиксированы более 3 тысяч случаев выздоравления.

