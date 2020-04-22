Число зараженных COVID-19 в мире превысило 2,5 млн человек

Число зараженных коронавирусной инфекцией в мире, по состоянию на 22 апреля, достигло 2 564 038 человек. Об этом сообщается на сайте проекта Университета Джонса Хопкинса. Источник подчеркивает, что в общей сложности с начала пандемии скончались 177 424 человека. Справиться с COVID-19 смогли более 681 тысячи инфицированных.

В лидерах списка наиболее пострадавших от коронавируса стран находятся США, где в настоящий момент около 825 тысяч зараженных. Далее следуют Испания, Италия Франция и Германия.

Что касается нашей страны, то по данным на 21 апреля, в России выявлено 52 763 случая коронавирусной инфекции во всех 85 регионах. За последние сутки зафиксировано 5 642 новых случая заражения COVID-19.

В Британии вакцину от COVID-19 начнут испытывать на людях 23 апреля

Ранее НСН писала, что вирусологи из института региона Хайнсберг в Германии пришли к выводу, что передача коронавируса по воздуху или через касания маловероятна. Специалисты настаивают на том, что единственный способ заразиться — это «вдохнуть капли», которые выделяются при кашле и чихании инфицированного COVID-19.

В проведенном исследовании ученые выясняли способность коронавируса выживать вне организма носителя. Они пришли к выводу, что COVID-19 не выживет, к примеру, на дверной ручке или поверхности телефона. Кроме того, маловероятно заражение коронавирусной инфекцией в супермаркете или ресторане.

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ФОТО: pixabay.com
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