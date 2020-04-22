Число зараженных COVID-19 в мире превысило 2,5 млн человек

Число зараженных коронавирусной инфекцией в мире, по состоянию на 22 апреля, достигло 2 564 038 человек. Об этом сообщается на сайте проекта Университета Джонса Хопкинса. Источник подчеркивает, что в общей сложности с начала пандемии скончались 177 424 человека. Справиться с COVID-19 смогли более 681 тысячи инфицированных.

В лидерах списка наиболее пострадавших от коронавируса стран находятся США, где в настоящий момент около 825 тысяч зараженных. Далее следуют Испания, Италия Франция и Германия.

Что касается нашей страны, то по данным на 21 апреля, в России выявлено 52 763 случая коронавирусной инфекции во всех 85 регионах. За последние сутки зафиксировано 5 642 новых случая заражения COVID-19.