Число заражений оспой обезьян в Великобритании превысило 1,7 тысячи
Число заражений обезьяньей оспой в Великобритании превысило 1,7 тысячи случаев. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на агентство по здравоохранению Британии (UKHSA).
Отмечается, что по состоянию на 11 июля было выявлено 183 новых случая. Так, среди общего числа заболевших 1660 случаев были выявлены в Англии, 44 - в Шотландии, 19 - в Уэльсе и 12 – в Северной Ирландии.
Также подчеркивается, что средний возраст заразившихся составляет 36 лет. Согласно данным, большая часть заразившихся - мужчины, в то время как на женщин приходится только 10 случаев.
Ранее бывший главный санитарный врач России, врач-эпидемиолог, академик РАН Геннадий Онищенко в пресс-центре НСН отмечал, что оспой обезьян можно заразиться при близком контакте с заболевшим, а также через его вещи.
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18,5 млн+3 002 / сут.
Умерли
382 тыс.+48 / сут.
Выздоровели
17,9 млн+3 209 / сут.
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