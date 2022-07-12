Число заражений оспой обезьян в Великобритании превысило 1,7 тысячи

Число заражений обезьяньей оспой в Великобритании превысило 1,7 тысячи случаев. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на агентство по здравоохранению Британии (UKHSA).

В России выявлен первый случай оспы обезьян

Отмечается, что по состоянию на 11 июля было выявлено 183 новых случая. Так, среди общего числа заболевших 1660 случаев были выявлены в Англии, 44 - в Шотландии, 19 - в Уэльсе и 12 – в Северной Ирландии.

Также подчеркивается, что средний возраст заразившихся составляет 36 лет. Согласно данным, большая часть заразившихся - мужчины, в то время как на женщин приходится только 10 случаев.

Ранее бывший главный санитарный врач России, врач-эпидемиолог, академик РАН Геннадий Онищенко в пресс-центре НСН отмечал, что оспой обезьян можно заразиться при близком контакте с заболевшим, а также через его вещи.

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Фото: Главное управление региональной безопасности Московской области
ТЕГИ:ВирусВеликобритания
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