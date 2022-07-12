В России выявлен первый случай оспы обезьян
Первый случай завоза оспы обезьян в Россию выявлен у мужчины, вернувшегося из Европы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Роспотребнадзор.
Болезнь протекает в легкой форме и угрозы жизни нет.
Уточняется, что молодой человек путешествовал по Европе, а после возвращения заметил на себе характерную сыпь и обратился за помощью в медучреждение. Сейчас он изолирован в инфекционном отделении.
В ведомстве отметили, что все, кто контактировал с больным находятся под наблюдением врачей. Сообщается также, что возможность дальнейшего распространения вируса купирована.
У специалистов есть все наборы реагентов для выявления оспы обезьян есть в стране в достаточном количестве, а ранее пройденная вакцинация от натуральной оспы снижает риски тяжелого течения оспы обезьян.
Ранее сообщалось, что вирусолог не исключил риск одновременного заражения коронавирусом и оспой обезьян.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru