Число заражений коронавирусом в ЮАР за сутки выросло в два раза

Так, согласно информации института, во вторник было зарегистрировано 4373 новых заражений. В понедельник сообщалось о 2273 случаев.

Отмечается, что количество тестирований также возросло в два раз за сутки. В понедельник прошла тесты 21 тысяча человек, во вторник - 42 тысячи.

