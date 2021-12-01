Число заражений коронавирусом в ЮАР за сутки выросло в два раза

Число заражений коронавирусом в ЮАР за прошедшие сутки выросло в два раза. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Национальный институт инфекционных заболеваний страны.

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Так, согласно информации института, во вторник было зарегистрировано 4373 новых заражений. В понедельник сообщалось о 2273 случаев.

Отмечается, что количество тестирований также возросло в два раз за сутки. В понедельник прошла тесты 21 тысяча человек, во вторник - 42 тысячи.

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Фото: Главное управление региональной безопасности Московской области
ТЕГИ:ЮАРКоронавирус
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