Число заражений коронавирусом в ЮАР за сутки выросло в два раза
1 декабря 202100:25
Число заражений коронавирусом в ЮАР за прошедшие сутки выросло в два раза. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Национальный институт инфекционных заболеваний страны.
Так, согласно информации института, во вторник было зарегистрировано 4373 новых заражений. В понедельник сообщалось о 2273 случаев.
Отмечается, что количество тестирований также возросло в два раз за сутки. В понедельник прошла тесты 21 тысяча человек, во вторник - 42 тысячи.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru