В Британии всем взрослым гражданам предложат бустерную вакцинацию
Власти Великобритании заявили, что всем взрослым жителям страны до конца января будет предложена бустерная вакцинация. Об этом сообщает «Интерфакс».
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон отметил, что в первую очередь данная возможность будет предложена наиболее уязвимым категориям граждан.
Кроме того, Джонсон призвал не отменять планы на Рождество, несмотря на обнаружение нового штамма «омикрон». Отмечается, что в стране на данный момент зафиксировано 8 заражений данным штаммом коронавируса.
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