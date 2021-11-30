В Британии всем взрослым гражданам предложат бустерную вакцинацию

Власти Великобритании заявили, что всем взрослым жителям страны до конца января будет предложена бустерная вакцинация. Об этом сообщает «Интерфакс».

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон отметил, что в первую очередь данная возможность будет предложена наиболее уязвимым категориям граждан.



Кроме того, Джонсон призвал не отменять планы на Рождество, несмотря на обнаружение нового штамма «омикрон». Отмечается, что в стране на данный момент зафиксировано 8 заражений данным штаммом коронавируса.





