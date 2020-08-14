Число заражений коронавирусом в мире превысило 21 миллион
В мире более 21 миллиона человек заразились коронавирусом. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Университет Джонса Хопкинса.
Университет ведет статистику на основе данных властей, СМИ и иных открытых источников. Так, на 21.43 (мск) общее число зараженных в мире составило 21 млн 10 тысяч 100 человек.
Умерли, согласно статистике университета, 760 889 человек с COVID-19, вылечились более 13 млн.
Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку новой коронавируса пандемией 11 марта.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru