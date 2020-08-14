Число заражений коронавирусом в мире превысило 21 миллион

Университет ведет статистику на основе данных властей, СМИ и иных открытых источников. Так, на 21.43 (мск) общее число зараженных в мире составило 21 млн 10 тысяч 100 человек.

Умерли, согласно статистике университета, 760 889 человек с COVID-19, вылечились более 13 млн.

Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку новой коронавируса пандемией 11 марта.







