Число заражений коронавирусом в мире превысило 13 млн

По данным организации, наибольшее число заражений зафиксировано в США (3,3 млн), в Бразилии (1,8 млн) и Индии (878 тыс.). Университет ведет статистику, основываясь на данные международных организаций, федеральных и местных властей.

Ранее в понедельник руководитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейсус предупредил, что возврат «к нормальной жизни» вряд ли произойдёт в за короткий срок. По словам главы ВОЗ, ждать это не стоит из-за того, что многие государства выбрали неверный вариант борьбы с коронавирусной инфекцией.

