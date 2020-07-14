Число заражений коронавирусом в мире превысило 13 млн
Число выявленных случаев заражения коронавирусом нового типа в мире превысило 13 млн. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Университет Джонса Хопкинса (США).
По данным организации, наибольшее число заражений зафиксировано в США (3,3 млн), в Бразилии (1,8 млн) и Индии (878 тыс.). Университет ведет статистику, основываясь на данные международных организаций, федеральных и местных властей.
Ранее в понедельник руководитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейсус предупредил, что возврат «к нормальной жизни» вряд ли произойдёт в за короткий срок. По словам главы ВОЗ, ждать это не стоит из-за того, что многие государства выбрали неверный вариант борьбы с коронавирусной инфекцией.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru