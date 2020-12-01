Клинические испытания российской вакцины «Спутник V» стартовали в Индии
Индийская фармацевтическая компания Dr. Reddy's Laboratories Ltd объявила о старте второй и третьей фаз клинических испытаний российской вакцины от коронавируса «Спутник V», сообщает пресс-служба компании.
В сообщении говорится, что рандомизированное контролируемое исследование, которое будет включать «исследование безопасности и иммуногенности, проводится совместно с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ).
Препарат «Спутник V» - первая в России и в мире вакцина от COVID-19. Разработали её в Центре им. Гамалеи Минздрава России. Одобрение на проведение второй и третьей фаз испытаний «Спутник V» индийские власти выдали в октябре, а в ноябре в Хайдарабад доставили первую партию российского препарата.
Ранее в Роспотребнадзоре рассказали, что государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор», где была создана вторая российская вакцина от коронавируса «ЭпиВакКорона», работает над ещё тремя препаратами - в разработке находятся три перспективные рекомбинантные вакцины.
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