Число вакцинированных от COVID-19 американцев превысило количество заразившихся
В США около 26,5 млн граждан получили вакцину от коронавируса, сообщает Bloomberg.
Это превышает общее количество инфицированных COVID-19. Всего в стране зафиксировано 26,2 млн случае заражения. По данным агентства, в среднем каждый день американцам вводится около 1,35 млн доз препарата от вируса.
По последним данным, в США зафиксировано 443 тыс. летальных исходов.
Ранее старший советник рабочей группы по противодействию пандемии в США Энди Славитт сообщил, что первую дозу вакцины получили уже более 10% совершеннолетних жителей в семи штатах.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru