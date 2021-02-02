Число вакцинированных от COVID-19 американцев превысило количество заразившихся

В США около 26,5 млн граждан получили вакцину от коронавируса, сообщает Bloomberg.

Это превышает общее количество инфицированных COVID-19. Всего в стране зафиксировано 26,2 млн случае заражения. По данным агентства, в среднем каждый день американцам вводится около 1,35 млн доз препарата от вируса.