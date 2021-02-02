Число вакцинированных от COVID-19 американцев превысило количество заразившихся

В США около 26,5 млн граждан получили вакцину от коронавируса, сообщает Bloomberg.

Это превышает общее количество инфицированных COVID-19. Всего в стране зафиксировано 26,2 млн случае заражения. По данным агентства, в среднем каждый день американцам вводится около 1,35 млн доз препарата от вируса.

ВОЗ: число случаев COVID-19 в мире превысило 100 млн

По последним данным, в США зафиксировано 443 тыс. летальных исходов.

Ранее старший советник рабочей группы по противодействию пандемии в США Энди Славитт сообщил, что первую дозу вакцины получили уже более 10% совершеннолетних жителей в семи штатах.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: sobyanin.ru
ТЕГИ:ВакцинаКоронавирусСША
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры