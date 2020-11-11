Число умерших от COVID-19 в Британии превысило 50 тысяч
В Великобритании зафиксировано более 50 тысяч летальных исходов среди пациентов с коронавирусом. Такие цифры приводит Минздрав страны, передает РИА Новости.
В частности, за минувшие сутки число смертей от COVID-19 в стране увеличилось на 595. Отмечается, что это самый большой суточный прирост с мая.
За прошедшие сутки коронавирус был обнаружен еще у 22,9 тыс. человек. Всего за время пандемии в Британии коронавирус выявлен у 1,2 млн человек.
Ранее правительство Великобритании заказало 100 миллионов доз вакцины от COVID-19 у британско-шведской фармацевтической компании AstraZeneca. Планировалось, что британские власти получат 30 миллионов доз препарата ещё до конца сентября текущего года. Однако, по данным СМИ, AstraZeneca сможет поставить лишь 4 млн доз вакцины к концу 2020 года.
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