Антирекорд по количеству смертей зафиксирован в России с начала пандемии

За сутки в России зафиксировано 828 случая смерти от коронавируса. Это самая большая цифра с начала пандемии.

Общее число смертельных случаев у пациентов с COVID-19 увеличилось до 202 273.

«Прививка от осенних COVID-ограничений». Россиянам посоветовали «нарастить» коллективный иммунитет

Накануне в стране было зарегистрировано 820 подтвержденных случаев смертей с заболеванием.

Заразившихся COVID-19 в РФ за минувшие сутки 21 379, с начала пандемии - 7 376 374.

Выписаны 15 828 ранее переболевших этим заболеванием.

Ранее бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко пояснил, что повторение рекордов по числу умерших от COVID-19 в России за сутки связаны с тем, что пожилые люди и другие россияне из группы риска не соблюдают изоляцию, в то время как в стране начался ещё и осенний подъем респираторных заболеваний.


Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

Фото: Главное управление региональной безопасности Московской области
ТЕГИ:СтатистикаКоронавирус
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры