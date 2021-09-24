Антирекорд по количеству смертей зафиксирован в России с начала пандемии
За сутки в России зафиксировано 828 случая смерти от коронавируса. Это самая большая цифра с начала пандемии.
Общее число смертельных случаев у пациентов с COVID-19 увеличилось до 202 273.
Накануне в стране было зарегистрировано 820 подтвержденных случаев смертей с заболеванием.
Заразившихся COVID-19 в РФ за минувшие сутки 21 379, с начала пандемии - 7 376 374.
Выписаны 15 828 ранее переболевших этим заболеванием.
Ранее бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко пояснил, что повторение рекордов по числу умерших от COVID-19 в России за сутки связаны с тем, что пожилые люди и другие россияне из группы риска не соблюдают изоляцию, в то время как в стране начался ещё и осенний подъем респираторных заболеваний.
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Заразились
7,4 млн+21 379 / сут.
Умерли
202 тыс.+828 / сут.
Выздоровели
6,6 млн+15 828 / сут.
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