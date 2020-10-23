Число случаев COVID-19 во Франции превысило 1 миллион

Во Франции было выявлено 1 миллиона заразившихся COVID-19 за весь период пандемии. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на службу здравоохранения страны.

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Количество летальных исходов достигло 34 508. За сутки в стране выявлено 42 032 новых случаях заражения, 184 человека погибли. Как отмечает агентство, до этого отметку в 1 миллион случаев преодолела Испания.

Власти страны ввели комплекс жестких мер, чтобы остановить распространение вируса. Франция ввела комендантский час в 38 регионах, за несоблюдение которого более одного раза будет выписан штраф в 3,7 тысяч евро.


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ФОТО: twitter.com
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