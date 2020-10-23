Число случаев COVID-19 во Франции превысило 1 миллион

Количество летальных исходов достигло 34 508. За сутки в стране выявлено 42 032 новых случаях заражения, 184 человека погибли. Как отмечает агентство, до этого отметку в 1 миллион случаев преодолела Испания.

Власти страны ввели комплекс жестких мер, чтобы остановить распространение вируса. Франция ввела комендантский час в 38 регионах, за несоблюдение которого более одного раза будет выписан штраф в 3,7 тысяч евро.



