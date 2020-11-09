Число случаев COVID-19 в США превысило 10 млн

Университет Хопкинса с начала пандемии ведет подсчеты числа заболевших COVID-19 в США на основе данных международных организаций, а также федеральных властей. Сегодня, как следует из отчета, в США количество заразившихся превысило 10 миллионов и составило 10018278 случаев инфицирования. 237 742 случая закончились летальным исходом.

США фиксируют около 100 тысяч новых случаев заболевания четыре дня подряд. В стране самое большое в мире число заразившихся и погибших от коронавируса нового типа с начала пандемии.

