Число случаев COVID-19 в США превысило 10 млн
Число выявленных случаев коронавируса в США превысило 10 миллионов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные американского Университета Джонса Хопкинса.
Университет Хопкинса с начала пандемии ведет подсчеты числа заболевших COVID-19 в США на основе данных международных организаций, а также федеральных властей. Сегодня, как следует из отчета, в США количество заразившихся превысило 10 миллионов и составило 10018278 случаев инфицирования. 237 742 случая закончились летальным исходом.
США фиксируют около 100 тысяч новых случаев заболевания четыре дня подряд. В стране самое большое в мире число заразившихся и погибших от коронавируса нового типа с начала пандемии.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
1,8 млн+21 798 / сут.
Умерли
30 793+256 / сут.
Выздоровели
1,3 млн+10 722 / сут.
- В Подмосковье продлили режим самоизоляции для граждан старше 65 лет
- Летевший на Камчатку самолёт вернулся в «Шереметьево» из-за угрозы взрыва
- ВОЗ планирует кардинальный перелом ситуации с COVID-19 к марту 2021 года
- Вакцина Pfizer может стать бесплатной для жителей США
- ОДКБ выразила озабоченность в связи с крушением российского вертолёта в Армении
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru