Число случаев COVID-19 в США превысило 10 млн

Число выявленных случаев коронавируса в США превысило 10 миллионов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные американского Университета Джонса Хопкинса.

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Университет Хопкинса с начала пандемии ведет подсчеты числа заболевших COVID-19 в США на основе данных международных организаций, а также федеральных властей. Сегодня, как следует из отчета, в США количество заразившихся превысило 10 миллионов и составило 10018278 случаев инфицирования. 237 742 случая закончились летальным исходом.

США фиксируют около 100 тысяч новых случаев заболевания четыре дня подряд. В стране самое большое в мире число заразившихся и погибших от коронавируса нового типа с начала пандемии.

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:ПандемияСШАКоронавирус
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