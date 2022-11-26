Неизвестные открыли стрельбу в бизнес-центре в Екатеринбурге
Неизвестные открыли стрельбу в бизнес-центре «Манхэттен» в Екатеринбурге. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на пресс-службу МВД.
Инцидент произошел накануне вечером. Правоохранители получили сообщение о происшествии около 21:30.
Известно, что в результате стрельбы пострадали по меньшей мере два человека, они были госпитализированы. Полицейские устанавливают обстоятельства и лиц, причастных к произошедшему.
По словам очевидцев, вечером в пятницу в бизнес-центр ворвались около 20 человек. Группа выкинула охрану и открыла стрельбу. Отмечается, что нападавшие заклеили камеры видеонаблюдения пластырем.
«Стреляли травматом, но там даже стойку пробили, и в меня попало. Четыре выстрела еще было другому парню в голову», — рассказал один из пострадавших.
По данным СМИ, речь может идти о конфликте управляющих компаний.
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