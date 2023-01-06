Жительница Мурманска устроила перестрелку с полицейскими
Сотрудники полиции в Мурманске применили оружие при задержании женщины, оказавшей им вооруженное сопротивление, сообщает пресс-служба Следственного управления СК Росси по Мурманской области.
В сообщении говорится, что женщина была ранена и доставлена в медицинское учреждение, где ей оказывается необходимая помощь.
«В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, назначены судебно-медицинская и криминалистическая экспертизы. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», - добавили в ведомстве.
По данным Telegram-канала Baza, полицейские увидели идущую с пистолетом женщину и крикнули ей, чтобы она бросила оружие. В ответ она открыла по стражам порядка стрельбу.
Ранее рэпера Takeoff (Киршник Хари Болл) из группы Migos застрелили в ходе перестрелки на частной вечеринке в Хьюстоне (США), напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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