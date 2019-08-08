Число пострадавших при захвате Атамбаева превысило полсотни

Число раненых и пострадавших в ходе силовой операции по задержанию бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева возросло до 52. Такие обновленные данные предоставило министерства здравоохранения республики передает ТАСС. 20 пострадавших госпитализированы в гражданские больницы, 11 человек лечатся в клиниках силовых структур, уточняет RT.

Спецоперация с участием спецназа по задержанию Атамбаева в его резиденции в селе Кой-Таш Чуйской области прошла накануне. Сторонники экс-президента пытались помешать силовикам. От огнестрельного ранения погиб сотрудник спецназа.

Сегодня в Бишкеке ситуацию с задержанием бывшего лидера республики обсуждает на закрытом заседании Совет безопасности Киргизии. Как сообщает РЕН ТВ, действующий президент Сооронбай Жээнбеков обвинил Атамбаевв в грубом нарушении конституции, имея в виду оказание сопротивление силовикам.

В конце июня парламент республик лишил Атамбаева официального статуса экс-президента и снял с него неприкосновенность. Бывшего лидера подозревают в причастности к коррупционным нарушениям закона.

