Число погибших в секторе Газа превысило 8,8 тысячи
Число погибших при ударах Израиля по сектору Газа превысило 8,8 тысячи. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения Газы.
«В секторе Газа 8 805 погибших, еще 22 240 ранены», — указали в ведомстве.
Как уточнили в Минздраве, в результате израильских атак в анклаве погибли более 3,6 тысячи детей.
Ранее министерство здравоохранения Палестины сообщило о поступлении 2030 заявлений о пропавших без вести людях, напоминает телеканал «360».
Между тем накануне на границе между сектором Газа и Египтом начали пропускать первых иностранцев и раненых палестинцев, покидающих анклав, отмечает Ura.ru.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru