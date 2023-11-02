Число погибших в секторе Газа превысило 8,8 тысячи

Число погибших при ударах Израиля по сектору Газа превысило 8,8 тысячи. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения Газы.

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«В секторе Газа 8 805 погибших, еще 22 240 ранены», — указали в ведомстве.

Как уточнили в Минздраве, в результате израильских атак в анклаве погибли более 3,6 тысячи детей.

Ранее министерство здравоохранения Палестины сообщило о поступлении 2030 заявлений о пропавших без вести людях, напоминает телеканал «360».

Между тем накануне на границе между сектором Газа и Египтом начали пропускать первых иностранцев и раненых палестинцев, покидающих анклав, отмечает Ura.ru.

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