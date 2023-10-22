Число погибших в секторе Газа палестинцев превысило 4,6 тысячи

«Общее число жертв израильской агрессии достигло 4 651», - уточнили в ведомстве.

Пострадали 14,2 тысячи человек. Около 1,5 миллиона жителей Газы были вынуждены покинуть свои дома.

Министерство внутренних дел Палестины в субботу сообщило об ударе по рынку Нусейрат в секторе Газа. На появившихся в Сети кадрах видны разрушенные и полыхающие здания, есть пострадавшие, передает «Радиоточка НСН».

