Число погибших в секторе Газа достигло почти 29 тысяч
Более 28,5 тысяч человек погибли в секторе Газа, по последним данным, в результате ударов Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). Такую информацию распространил телеканал Al Jazeera со ссылкой на министерство здравоохранения палестинского анклава.
По данным ведомства, более 68 тысяч человек ранены. Днём ранее корреспондент и оператор Al Jazeera были тяжело ранены в результате налёта израильской авиации севернее города Рафах.
Саудовская Аравия в конце прошлой недели призвала созвать Совет Безопасности Организации Объединённых Наций в связи с возможным началом военной операции ЦАХАЛ в Рафахе, который расположен на юге сектора. Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», Эр-Рияд опасается, что действия Израиля приведут к гуманитарной катастрофе.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru