Число погибших в секторе Газа достигло почти 29 тысяч

Более 28,5 тысяч человек погибли в секторе Газа, по последним данным, в результате ударов Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). Такую информацию распространил телеканал Al Jazeera со ссылкой на министерство здравоохранения палестинского анклава.

По данным ведомства, более 68 тысяч человек ранены. Днём ранее корреспондент и оператор Al Jazeera были тяжело ранены в результате налёта израильской авиации севернее города Рафах.

Саудовская Аравия в конце прошлой недели призвала созвать Совет Безопасности Организации Объединённых Наций в связи с возможным началом военной операции ЦАХАЛ в Рафахе, который расположен на юге сектора. Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», Эр-Рияд опасается, что действия Израиля приведут к гуманитарной катастрофе.

