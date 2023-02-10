Число погибших при землетрясении в Турции выросло почти до 20 тысяч

Отмечается, что общее количество раненных, по последним данным, составляет 79 717 человек. Других подробностей не приводится.

Ранее генеральный директор Международного центра глобального мониторинга сейсмического риска Самвел Акопян в разговоре с НСН отмечал, что новые технологии позволяют прогнозировать землетрясения с точностью до года, но иногда место определить не удается.

