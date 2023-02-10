Число погибших при землетрясении в Турции выросло почти до 20 тысяч

Количество жертв землетрясения на юго-востоке Турции увеличилось до 19 875 человек. Об этом сообщило управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD).

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Отмечается, что общее количество раненных, по последним данным, составляет 79 717 человек. Других подробностей не приводится.

Ранее генеральный директор Международного центра глобального мониторинга сейсмического риска Самвел Акопян в разговоре с НСН отмечал, что новые технологии позволяют прогнозировать землетрясения с точностью до года, но иногда место определить не удается.

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ФОТО: Sputnik/РИА Новости
ТЕГИ:ТурцияЗемлетрясение
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