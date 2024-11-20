Число погибших в результате тайфуна на Филиппинах достигло девяти

Число погибших в результате шестого менее чем за месяц тайфуна «Ман-Ий», который обрушился на самый густонаселенный филиппинский остров Лусон, выросло до девяти, сообщила газета Inquirer со ссылкой на Национальный совет по снижению риска стихийных бедствий и управлению (NDRRMC).

В Китае из-за тайфуна «Конг-рей» эвакуировали более 280 тысяч человек

Согласно данным, число людей, которые так или иначе оказались затронуты тремя последними тайфунами – «Тораджи», «Ман-Ий» и «Иньсин» – превысило три миллиона человек. Указывается, что из них свыше 440 тысяч были вынуждены покинуть свои дома.

Ранее сообщалось о семи погибших и трех пострадавших.

Ранее в результате разгула тропического шторма «Трами» на Филиппинах погиб 81 человек, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Виталий Белоусов
ТЕГИ:ПогибшиеФилиппины

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