Число погибших в результате тайфуна на Филиппинах достигло девяти

Согласно данным, число людей, которые так или иначе оказались затронуты тремя последними тайфунами – «Тораджи», «Ман-Ий» и «Иньсин» – превысило три миллиона человек. Указывается, что из них свыше 440 тысяч были вынуждены покинуть свои дома.

Ранее сообщалось о семи погибших и трех пострадавших.

Ранее в результате разгула тропического шторма «Трами» на Филиппинах погиб 81 человек, передает «Радиоточка НСН».

