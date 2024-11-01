В Китае из-за тайфуна «Конг-рей» эвакуировали более 280 тысяч человек
Более 280 тысяч человек эвакуировали из потенциально опасных прибрежных районов провинции Чжэцзян на востоке Китая из-за тайфуна «Конг-рей». Об этом сообщили в управлении региона по чрезвычайным ситуациям.
Работа по эвакуации населения началась 28 октября. Экстренные службы организовали для жителей более 10 тысяч безопасных убежищ.
«Конг-рей» классифицируют как тропический шторм, он подошел вплотную к прибрежным районам в Чжэцзяне в районе города Вэньчжоу. Скорость ветра в центральной части циклона — 23 м/с. «Конг-рей» движется на северо-восток, как ожидается, позже он подойдет к Шанхаю. В связи с этим местные власти объявили второй из четырех уровень опасности.
Ранее в Индии россиян призвали покинуть восточное побережье Индии, в частности, штаты Орисса и Западная Бенгалия, из-за циклона «Дана», напоминает RT.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: В 2025 году с банкротством могут столкнуться более 200 торговых центров
- В октябре Россия поставила рекорд по экспорту СПГ в этом году
- Турция захотела обсудить специальную цену на газ из России
- Теряют миллионы: Заявление Дурова о Telegram снизило доходы кибермошенников на 22%
- СМИ: Студия Warner Bros. разрабатывает фильм по франшизе «Игра престолов»
- Трамп заявил, что «уничтожил» трубопровод «Северный поток-2»
- В Госдуме предложили внести три исключения в законопроект о чайлдфри
- АТОР: Бюджетные туры в Турцию, ОАЭ и Египет подорожали на 15%
- В Орловской области два жилых дома повреждены при атаке БПЛА
- Вице-премьер России Патрушев поручил в течение двух недель остановить рост цен
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru