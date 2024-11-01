В Китае из-за тайфуна «Конг-рей» эвакуировали более 280 тысяч человек

Более 280 тысяч человек эвакуировали из потенциально опасных прибрежных районов провинции Чжэцзян на востоке Китая из-за тайфуна «Конг-рей». Об этом сообщили в управлении региона по чрезвычайным ситуациям.

Работа по эвакуации населения началась 28 октября. Экстренные службы организовали для жителей более 10 тысяч безопасных убежищ.

«Конг-рей» классифицируют как тропический шторм, он подошел вплотную к прибрежным районам в Чжэцзяне в районе города Вэньчжоу. Скорость ветра в центральной части циклона — 23 м/с. «Конг-рей» движется на северо-восток, как ожидается, позже он подойдет к Шанхаю. В связи с этим местные власти объявили второй из четырех уровень опасности.

Ранее в Индии россиян призвали покинуть восточное побережье Индии, в частности, штаты Орисса и Западная Бенгалия, из-за циклона «Дана», напоминает RT.

