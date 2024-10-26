Число погибших из-за шторма «Трами» на Филиппинах достигло 81
26 октября 202413:59
В результате разгула тропического шторма «Трами» на Филиппинах погиб 81 человек. Об этом сообщил местный телеканал GMA News.
По данным Управления гражданской обороны Филиппин, пострадали 66 человек. Еще 34 человека пропали без вести.
На регион обрушились проливные дожди. За несколько дней выпала двухмесячная норма осадков.
Общее число людей, затронутых стихией, составило 4,4 миллиона.
Ранее атлантический циклон «Оскар» обрушился на восточное побережье Кубы, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru