Число погибших из-за шторма «Трами» на Филиппинах достигло 81

В результате разгула тропического шторма «Трами» на Филиппинах погиб 81 человек. Об этом сообщил местный телеканал GMA News.

Шторм оставил более 20 тыс. финских домов без электричества

По данным Управления гражданской обороны Филиппин, пострадали 66 человек. Еще 34 человека пропали без вести.

На регион обрушились проливные дожди. За несколько дней выпала двухмесячная норма осадков.

Общее число людей, затронутых стихией, составило 4,4 миллиона.

Ранее атлантический циклон «Оскар» обрушился на восточное побережье Кубы, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Файед Эль-Гезири
ТЕГИ:ШтормФилиппины

Горячие новости

Все новости

партнеры