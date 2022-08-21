Число погибших в автоаварии в Турции возросло до 19
Число погибших в автомобильной аварии в турецком Мардине возросло до 19 человек, состояние шести из 26 раненых тяжелое, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление главы Минздрава страны Фахреттина Коджы.
Ранее сообщалось о 16 погибших и 29 раненых. ДТП произошло в результате въезда грузовика в толпу.
Также 20 августа в Турции произошла еще одна крупная автоавария, в результате которой более 20 человек пострадали. ДТП с туристическими автобусами произошел в городе Аланья.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
19,1 млн+40 010 / сут.
Умерли
383 тыс.+69 / сут.
Выздоровели
18,3 млн+24 222 / сут.
- NASA: у побережья Флориды приводнился космический корабль Dragon
- Во Франции удивились изобилию в российских магазинах
- Польша пригрозила России 5 статьей устава НАТО при угрозе от «Кинжалов»
- СМИ: Фамилии Арестовича нет списке советников президента Украины
- Профсоюзы хотят ввести страхование россиян от безработицы
- Развожаев раскрыл цели атаки украинского дрона
- Глава Херсонской области пошел на поправку
- В Соледаре и под Артемоском идет наступление союзных сил
- Нарколога Брюна из суда отправили на следственные действия
- СМИ: На мэра Мариуполя совершили покушение
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru