Число погибших в автоаварии в Турции возросло до 19

Число погибших в автомобильной аварии в турецком Мардине возросло до 19 человек, состояние шести из 26 раненых тяжелое, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление главы Минздрава страны Фахреттина Коджы.

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Ранее сообщалось о 16 погибших и 29 раненых. ДТП произошло в результате въезда грузовика в толпу.

Также 20 августа в Турции произошла еще одна крупная автоавария, в результате которой более 20 человек пострадали. ДТП с туристическими автобусами произошел в городе Аланья.

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ФОТО: Галайда Екатерина, НСН
ТЕГИ:АварияДТПТурция
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