В Анталье 25 человек пострадали при столкновении двух автобусов

Более 20 человек пострадали в результате аварии с двумя туристическими автобусами в Турции. Об этом сообщает телеканал TRT.

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По данным СМИ, инцидент произошел в городе Аланья. Автобус, направлявшийся в отель за туристами, взрезался в другое транспортное средство. Время ДТП не уточняется.

Пострадали по меньшей мере 25 человек, двое из них были госпитализированы с тяжелыми травмами.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на Генконсульство РФ в Анталье, дипмиссия проверяет, были ли среди пострадавших россияне.

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Фото: telegram.org
ТЕГИ:ПострадавшиеТуристыДТПТурция
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