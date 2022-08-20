В Анталье 25 человек пострадали при столкновении двух автобусов
Более 20 человек пострадали в результате аварии с двумя туристическими автобусами в Турции. Об этом сообщает телеканал TRT.
По данным СМИ, инцидент произошел в городе Аланья. Автобус, направлявшийся в отель за туристами, взрезался в другое транспортное средство. Время ДТП не уточняется.
Пострадали по меньшей мере 25 человек, двое из них были госпитализированы с тяжелыми травмами.
Как сообщает ТАСС со ссылкой на Генконсульство РФ в Анталье, дипмиссия проверяет, были ли среди пострадавших россияне.
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