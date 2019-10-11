Число погибших турецких военных в Сирии увеличилось
В зоне операции «Оливковая ветвь» на севере Сирии погибли еще двое военнослужащих Турции. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой глава минобороны Турции Хулуси Акара.
Отмечается, что военные погибли при нападении курдов на военную базу Турции.
Ранее в пятницу НСН сообщила о первом погибшем турецком военнослужащем в ходе операции в Сирии.
Напомним, президент Турции Тайип Эрдоган объявил о начале военной операции на севере Сирии 9 октября. Американский лидер Дональд Трамп угрожал уничтожить экономику Турцию в случае проведения операции. Главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Фёдор Лукьянов в эфире НСН рассказал, почему Турция не испугалась угроз Трампа.
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