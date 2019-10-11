Число погибших турецких военных в Сирии увеличилось

Отмечается, что военные погибли при нападении курдов на военную базу Турции.

Ранее в пятницу НСН сообщила о первом погибшем турецком военнослужащем в ходе операции в Сирии.

Напомним, президент Турции Тайип Эрдоган объявил о начале военной операции на севере Сирии 9 октября. Американский лидер Дональд Трамп угрожал уничтожить экономику Турцию в случае проведения операции. Главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Фёдор Лукьянов в эфире НСН рассказал, почему Турция не испугалась угроз Трампа.



