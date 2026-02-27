СМИ: ВСУ ударили по Белгороду ракетами HIMARS

По предварительным данным, были использованы ракеты HIMARS. Перед этим была объявлена ракетная опасность. Часть города осталась без электричества.

По словам очевидцев, серия взрывов над Белгородом началась 26 февраля около 23:50. После этого жители центральной и северной части города заявили об отключении электричества в жилых домах.

Всего было слышно около 10 взрывов над городом, мелькали вспышки в небе. ПВО работала по воздушным целям.

Ранее Белгород лишился тепла, воды и света после ракетной атаки ВСУ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

