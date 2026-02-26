Во Франции потребовали заблокировать сайты 35 российских СМИ

Французский медиарегулятор ARCOM обязал интернет-провайдеров ограничить доступ к сайтам 35 российских СМИ, находящихся под санкциями ЕС. Об этом говорится в пресс-релизе на сайте ведомства.

Регулятор потребовал от провайдеров, операторов систем доменных имен и поисковых сервисов приступить к блокировке ресурсов и удалить их из результатов поиска.

Минцифры вновь дополнило «белый список» сайтов

Речь идет об официальных сайтах российских медиа, включенных в санкционные списки Евросоюза.

Кроме того, ARCOM обратился к поисковым системам с требованием исключить из выдачи страницы четырех стриминговых платформ, которые предоставляют доступ к российским подсанкционным телеканалам и радиостанциям, передает «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Владимир Песня
