Во Франции потребовали заблокировать сайты 35 российских СМИ
Французский медиарегулятор ARCOM обязал интернет-провайдеров ограничить доступ к сайтам 35 российских СМИ, находящихся под санкциями ЕС. Об этом говорится в пресс-релизе на сайте ведомства.
Регулятор потребовал от провайдеров, операторов систем доменных имен и поисковых сервисов приступить к блокировке ресурсов и удалить их из результатов поиска.
Речь идет об официальных сайтах российских медиа, включенных в санкционные списки Евросоюза.
Кроме того, ARCOM обратился к поисковым системам с требованием исключить из выдачи страницы четырех стриминговых платформ, которые предоставляют доступ к российским подсанкционным телеканалам и радиостанциям, передает «Радиоточка НСН».
