Венгрия дала Хорватии сутки на ответ по поставкам российской нефти
Венгерская нефтяная компания MOL Group направила хорватской JANAF официальное требование разрешить транзит российской нефти по трубопроводу Adria и ожидает ответа до 27 февраля. Об этом сообщает Telex.
В компании заявили, что передали все документы, подтверждающие необходимость пропуска нефти, которая не подпадает под санкции ЕС.
В случае отказа MOL предупредила о возможном обращении в Европейскую комиссию с требованием компенсации и применением юридических мер.
Запрос связан с остановкой поставок по нефтепроводу «Дружба» после повреждений на территории Украины. В MOL подчеркнули, что стабильные поставки российской нефти имеют ключевое значение для работы нефтеперерабатывающих заводов в Венгрии и Словакии, передает «Радиоточка НСН».
