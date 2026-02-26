Венгрия дала Хорватии сутки на ответ по поставкам российской нефти

Венгерская нефтяная компания MOL Group направила хорватской JANAF официальное требование разрешить транзит российской нефти по трубопроводу Adria и ожидает ответа до 27 февраля. Об этом сообщает Telex.

В компании заявили, что передали все документы, подтверждающие необходимость пропуска нефти, которая не подпадает под санкции ЕС.

Венгрия может перейти на использование нефтяных резервов

В случае отказа MOL предупредила о возможном обращении в Европейскую комиссию с требованием компенсации и применением юридических мер.

Запрос связан с остановкой поставок по нефтепроводу «Дружба» после повреждений на территории Украины. В MOL подчеркнули, что стабильные поставки российской нефти имеют ключевое значение для работы нефтеперерабатывающих заводов в Венгрии и Словакии, передает «Радиоточка НСН».

