В шести афганских провинциях на границе с Пакистаном начались бои
В шести провинциях Афганистана на границе с Пакистаном идут бои, сообщает Telegram-канал Mash.
«Талибан» захватывает блокпосты в ответ на авиаудары в районе Шах‑Кот. Афганская армия развернула масштабную операцию вдоль границы. По словам очевидцев, стрельба слышна в городах Нангархар, Нуристан, Кунар, Хост, Пактия и Пактика. Самые жёсткие стычки около Дюранда — непризнанной Кабулом границы двух государств. «Талибы» сообщили о захвате как минимум 17 КПП Пакистана. Обе стороны несут потери.
Пакистанские власти говорят, что целью авиаудара 22 февраля были террористические формирования. «Талибан» называет это намеренной провокацией.
Ранее стало известно, что афганские силы заняли восемь постов пакистанских подразделений в районе Гората, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
