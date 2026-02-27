Появилось видео с похитителем девочки в Смоленске

Появилось видео с похитителем девятилетней девочки в сопровождении сотрудников Следственного комитета.

Тело пропавшей 13-летней девочки нашли в Тверской области

Кадры опубликовало «РЕН ТВ». На первом видео мужчину в черной куртке в наручниках заводят в здание СК. Задержанный прихрамывает.

На второй записи девочку передают в руки родителям. Они также заходят в здание.

Девочка 2016 года рождения пропала 24 февраля. Она вышла выгулять собаку и не вернулась. Подозреваемый в похищении школьницы в Смоленске наблюдал за ней почти шесть месяцев, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

