Появилось видео с похитителем девочки в Смоленске
27 февраля 202600:32
Появилось видео с похитителем девятилетней девочки в сопровождении сотрудников Следственного комитета.
Кадры опубликовало «РЕН ТВ». На первом видео мужчину в черной куртке в наручниках заводят в здание СК. Задержанный прихрамывает.
На второй записи девочку передают в руки родителям. Они также заходят в здание.
Девочка 2016 года рождения пропала 24 февраля. Она вышла выгулять собаку и не вернулась. Подозреваемый в похищении школьницы в Смоленске наблюдал за ней почти шесть месяцев, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
