Появилось видео с похитителем девочки в Смоленске

Кадры опубликовало «РЕН ТВ». На первом видео мужчину в черной куртке в наручниках заводят в здание СК. Задержанный прихрамывает.

На второй записи девочку передают в руки родителям. Они также заходят в здание.

Девочка 2016 года рождения пропала 24 февраля. Она вышла выгулять собаку и не вернулась. Подозреваемый в похищении школьницы в Смоленске наблюдал за ней почти шесть месяцев, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

