НАТО разрешило использовать iPhone для работы с секретной информацией
Компания Apple сообщила, что устройства iPhone и iPad на базе iOS 26 и iPadOS 26 сертифицированы для обработки секретной информации во всех странах НАТО. Об этом говорится в заявлении на сайте компании.
В Apple заявили, что смартфоны и планшеты стали первыми и единственными потребительскими устройствами, соответствующими требованиям информационной безопасности стран альянса. Это позволяет использовать их для работы с данными уровня «ограниченного доступа НАТО» без установки дополнительного программного обеспечения или специальных настроек.
В компании отметили, что ранее правительство Германии разрешило обработку секретной информации на устройствах с защитными механизмами iOS и iPadOS. Оценку проводило Федеральное управление информационной безопасностью Германии (BSI), входящее в структуру МВД страны.
Ведомство пришло к выводу, что встроенные средства защиты Apple соответствуют требованиям управления и стандартам безопасности стран НАТО, передает «Радиоточка НСН».
