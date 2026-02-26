НАТО разрешило использовать iPhone для работы с секретной информацией

Компания Apple сообщила, что устройства iPhone и iPad на базе iOS 26 и iPadOS 26 сертифицированы для обработки секретной информации во всех странах НАТО. Об этом говорится в заявлении на сайте компании.

В Apple заявили, что смартфоны и планшеты стали первыми и единственными потребительскими устройствами, соответствующими требованиям информационной безопасности стран альянса. Это позволяет использовать их для работы с данными уровня «ограниченного доступа НАТО» без установки дополнительного программного обеспечения или специальных настроек.