Управляющая «Додо Пиццы» в Челябинске уволилась после скандала с курьером и бездомным псом
Управляющая филиалом сети пиццерий «Додо Пиццы» в Челябинске уволилась после скандала с курьером и бродячим псом Додобоней, сообщил в Telegram лидер «Додо Пиццы» в России и Центральной Азии Гоша Зосидзе.
По его словам, управляющая Юлия, которая уволила курьера Михаила за заботу о собаке, приняла решение покинуть компанию, она столкнулась с волной угроз и оскорблений. «От лица компании просим остановить давление и проявить уважение к частной жизни», — отметил Зосидзе.
Он указал, что компания принесла извинения уволенному курьеру и вновь предложила сотрудничество, однако мужчина желает помогать животным и уже заручился поддержкой тысяч людей. Какую конкретно позицию компания предложила Михаилу, не сообщается. При этом Зосидзе отметил, что Савицкий принял извинения компании.
Ранее выяснилось, что уволенный курьер сам пристроил собаку в приют. Он опроверг официальную версию «Додо Пиццы». «В «Додо Пицце» говорили, что это сделали они, но затем признали, что всем занимался я — от и до. Начиная от поиска приюта, заканчивая поимкой собаки и ее перевозкой», — указал бывший сотрудник заведения.
