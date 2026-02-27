Управляющая «Додо Пиццы» в Челябинске уволилась после скандала с курьером и бездомным псом

По его словам, управляющая Юлия, которая уволила курьера Михаила за заботу о собаке, приняла решение покинуть компанию, она столкнулась с волной угроз и оскорблений. «От лица компании просим остановить давление и проявить уважение к частной жизни», — отметил Зосидзе.

Он указал, что компания принесла извинения уволенному курьеру и вновь предложила сотрудничество, однако мужчина желает помогать животным и уже заручился поддержкой тысяч людей. Какую конкретно позицию компания предложила Михаилу, не сообщается. При этом Зосидзе отметил, что Савицкий принял извинения компании.

Ранее выяснилось, что уволенный курьер сам пристроил собаку в приют. Он опроверг официальную версию «Додо Пиццы». «В «Додо Пицце» говорили, что это сделали они, но затем признали, что всем занимался я — от и до. Начиная от поиска приюта, заканчивая поимкой собаки и ее перевозкой», — указал бывший сотрудник заведения.

