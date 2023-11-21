Число погибших сотрудников СМИ в секторе Газа достигло 50 человек

Число погибших журналистов и представителей СМИ с начала возобновления палестино-израильского конфликта достигло не менее 50 человек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Комитет защиты журналистов.

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Уточняется, что больше всего представителей вышеуказанной профессии погибли в первый день конфликта - тогда, 7 октября, погибли шесть человек.

Среди погибших 45 человек оказались палестинца , четыре израильтянина и один ливанец. Также сообщается о 11 раненых журналистах, еще трое пропали без вести.

С начала эскалации конфликта погибли более 13 тысяч жителей сектора Газа, свыше 30 тысяч числятся ранеными, сообщает «Радиоточка НСН».


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ФОТО: idf.il / ЦАХАЛ / стоп-кадр с видео
ТЕГИ:ХамасПалестинаИзраильСектор Газа

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