Число погибших сотрудников СМИ в секторе Газа достигло 50 человек
Число погибших журналистов и представителей СМИ с начала возобновления палестино-израильского конфликта достигло не менее 50 человек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Комитет защиты журналистов.
Уточняется, что больше всего представителей вышеуказанной профессии погибли в первый день конфликта - тогда, 7 октября, погибли шесть человек.
Среди погибших 45 человек оказались палестинца , четыре израильтянина и один ливанец. Также сообщается о 11 раненых журналистах, еще трое пропали без вести.
С начала эскалации конфликта погибли более 13 тысяч жителей сектора Газа, свыше 30 тысяч числятся ранеными, сообщает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru