Число погибших при обрушении дома в Майами увеличилось до 11 человек
Число жертв обрушения здания в Майами достигло 11 человек, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление мэра округа Майами-Дейд Даниэллу Лавин Каву.
Ранее стало известно о 10 погибших.
Как сообщалось, для определения личности погибших будут использованы образцы ДНК, которые предоставили члены семей людей, чье местоположение остается неизвестным.
Частично обрушившийся кондоминиум Champlain Towers South 1980 года постройки находится в небольшом прибрежном городе Серфсайд, примерно в 6 милях к северу от Майами-Бич.
Властям после обрушения пришлось ввести режим чрезвычайной ситуации. Это позволит получить доступ к некоторым дополнительным фондам.
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