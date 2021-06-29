Число погибших при обрушении дома в Майами увеличилось до 11 человек

Число жертв обрушения здания в Майами достигло 11 человек, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление мэра округа Майами-Дейд Даниэллу Лавин Каву.

Число погибших при обрушении здания в Майами выросло до пяти

Ранее стало известно о 10 погибших.

Как сообщалось, для определения личности погибших будут использованы образцы ДНК, которые предоставили члены семей людей, чье местоположение остается неизвестным.

Частично обрушившийся кондоминиум Champlain Towers South 1980 года постройки находится в небольшом прибрежном городе Серфсайд, примерно в 6 милях к северу от Майами-Бич.

Властям после обрушения пришлось ввести режим чрезвычайной ситуации. Это позволит получить доступ к некоторым дополнительным фондам.

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