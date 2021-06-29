Число погибших при обрушении дома в Майами увеличилось до 11 человек

Ранее стало известно о 10 погибших.

Как сообщалось, для определения личности погибших будут использованы образцы ДНК, которые предоставили члены семей людей, чье местоположение остается неизвестным.

Частично обрушившийся кондоминиум Champlain Towers South 1980 года постройки находится в небольшом прибрежном городе Серфсайд, примерно в 6 милях к северу от Майами-Бич.

Властям после обрушения пришлось ввести режим чрезвычайной ситуации. Это позволит получить доступ к некоторым дополнительным фондам.

