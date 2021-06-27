Число погибших при обрушении здания в Майами выросло до пяти
Число погибших в результате частичного обрушения жилого кондоминиума в Майами достигло пяти, сообщает РИА Новости со ссылкой на местные власти.
Поисковики нашли еще одно тело под завалами. Как заявила мэр округа Майами-Дейд Даниэлла Лавин Кава, для определения личности погибших будут использованы образцы ДНК, которые предоставили члены семей людей, чье местоположение остается неизвестным. Неизвестна судьба еще 156 человек.
Частично обрушившийся кондоминиум Champlain Towers South 1980 года постройки находится в небольшом прибрежном городе Серфсайд, примерно в 6 милях к северу от Майами-Бич. Отмечается, что задние состояло из 136 квартир, из которых 55 из них рухнули.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
5,5 млн+21 650 / сут.
Умерли
134 тыс.+611 / сут.
Выздоровели
5,0 млн+12 626 / сут.
- «Что-то кривоватое»: миллиардер из списка Forbes раскритиковал приватизацию в 90-x
- В Великобритании назвали ошибкой потерю секретных документов об операции эсминца Defender
- Глава института Склифосовского назвал «простой довод» в пользу вакцинации от коронавируса
- В Москве директора «Музея славянской культуры» арестовали по обвинению в мошенничестве
- Поддельные QR-коды для посещения московских ресторанов начали продавать в даркнете
- В Пензе произошел крупный пожар в торговом центре
- Юрист: российская конституция позволяет сделать вакцинацию обязательной
- Писатель Джордж Мартин анонсировал другую концовку «Игры престолов»
- Японцам посоветовали эвакуироваться из-за мощных ливней
- Стало известно, чем опасна полная разрядка и зарядка смартфона
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru