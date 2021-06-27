Число погибших при обрушении здания в Майами выросло до пяти

Поисковики нашли еще одно тело под завалами. Как заявила мэр округа Майами-Дейд Даниэлла Лавин Кава, для определения личности погибших будут использованы образцы ДНК, которые предоставили члены семей людей, чье местоположение остается неизвестным. Неизвестна судьба еще 156 человек.

Частично обрушившийся кондоминиум Champlain Towers South 1980 года постройки находится в небольшом прибрежном городе Серфсайд, примерно в 6 милях к северу от Майами-Бич. Отмечается, что задние состояло из 136 квартир, из которых 55 из них рухнули.

