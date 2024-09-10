Число погибших при израильских ударах по сектору Газа превысило 41 тысячу

Согласно данным, число жертв выросло до 41 020 человек. Количество пострадавших увеличилось до 94 925 человек, указывается в сообщении.

При этом телеканал «Al Jazeera» 10 августа сообщил, что в результате израильского удара по палаточному лагерю для палестинских беженцев на юге Газы погибли 40 человек, не менее 60 получили ранения.

Ранее официальный представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в интервью газете The New York Times сообщил, что масштабная сеть подземных туннелей в секторе Газа, которую создало палестинское движение ХАМАС, ощутимо затрудняет проведение военной операции Израиля в анклаве, передает «Радиоточка НСН».

