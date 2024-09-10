Число погибших при израильских ударах по сектору Газа превысило 41 тысячу

Число погибших при ударах израильской армии по сектору Газа, которые продолжаются с 7 октября прошлого года, превысило 41 тысячу. Об этом сообщило министерство здравоохранения анклава.

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Согласно данным, число жертв выросло до 41 020 человек. Количество пострадавших увеличилось до 94 925 человек, указывается в сообщении.

При этом телеканал «Al Jazeera» 10 августа сообщил, что в результате израильского удара по палаточному лагерю для палестинских беженцев на юге Газы погибли 40 человек, не менее 60 получили ранения.

Ранее официальный представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в интервью газете The New York Times сообщил, что масштабная сеть подземных туннелей в секторе Газа, которую создало палестинское движение ХАМАС, ощутимо затрудняет проведение военной операции Израиля в анклаве, передает «Радиоточка НСН».

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