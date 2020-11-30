ВОЗ впервые с сентября отметила снижение числа заражений COVID-19

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) впервые с сентября заявила об уменьшении числа случаев заражений коронавирусом за неделю. Об этом сообщает Интерфакс.



Соответствующее заявление сделал глава организации Тедрос Адханом Гебрейесус. Так, прошедшая неделя показала минимальный прирост по инфицированиям с сентября. По словам Гебрейесуса, это стало возможным благодаря введенным ограничениям в Европе в последние недели.

По последним данным организации, в мире число заражений с начала пандемии превысило 63 миллиона. В частности. более 1,4 миллиона пациентов умерли.

