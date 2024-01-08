СМИ: Израильские военные ликвидировали высокопоставленного члена «Хезболлы»
8 января 202414:32
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: Украинские футболисты призвали Макрона не допускать россиян на ОИ-2024
- СМИ: Израильские военные ликвидировали высокопоставленного члена «Хезболлы»
- Воробьев: Котельная в Подольске перейдет под контроль властей Подмосковья
- «Закон бумеранга»: Волгоградцы отреагировали на негатив главы областного МЧС в адрес сотрудника
- Доллар вырос до 91,03 рубля на открытии торгов Мосбиржи
- СМИ: Участнику «голой вечеринки» рэперу Vacio вручили повестку в военкомат
- В Минобороны РФ заявили об ударах по объектам ВПК Украины
- Залужный заявил об атаках на военные и инфраструктурные объекты Украины
- Два человека пострадали при обрушении пролета моста через Неман в Белоруссии
- «Лояльная ответственность»: В России высказались об ужесточении наказания для звяточников
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru