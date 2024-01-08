СМИ: Израильские военные ликвидировали высокопоставленного члена «Хезболлы»

Высокопоставленный командир одного из подразделений движения «Хезболлах» погиб в Ливане в результате удара, нанесённого Армией обороны Израиля (ЦАХАЛ), сообщает Reuters.

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ФОТО: РИА Новости
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