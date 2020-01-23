Число антисемитских инцидентов в США остается на рекордном уровне

23 января 202013:05

Антидиффамационная лига, занимающаяся мониторингом и борьбой с антисемитизмом в США и других странах, обнародовала отчет об антисемитизме, содержащий показатели, полученные в разных странах мира. Отмечается, что специалисты ADL пришли к выводу, что средний индекс антисемитизма в мире находится на уровне 26%. При этом, они подчеркнули, что число антисемитских инцидентов в США остается на рекордном уровне. За первые шесть месяцев 2019 года в Соединённых Штатах зафиксировано 780 антисемитских инцидентов – за тот же период в 2018 году – 785 инцидентов.

Между тем, самый высокий индекс антисемитизма в Восточной Европе зафиксирован в Польше — 48%, против 37% в 2015 году.

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К слову, по данным Центра Кантора при Тель-Авивском Университете, в мире наблюдается рост числа почти всех форм проявлений антисемитизма как на общественном, так и на частном уровне.

Напомним, сегодня в Иерусалиме состоится пятый Всемирный форум памяти Холокоста. В нём примут участие более 45 глав государств. Форум «Помнить о Холокосте, бороться с антисемитизмом!» организован фондом «Всемирный форум памяти Холокоста» в сотрудничестве с «Яд Вашемом» и под патронатом президента Израиля Реувена Ривлина.

Президент Фонда «Всемирный форум памяти Холокоста» Вячеслав Моше Кантор, который является инициатором проведения форума, заявил, что «это – беспрецедентное и историческое мероприятие, проходящее на самом высоком в истории Израиля уровне и посвящённое проблеме антисемитизма».



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ФОТО: pixabay.com
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