Антидиффамационная лига, занимающаяся мониторингом и борьбой с антисемитизмом в США и других странах, обнародовала отчет об антисемитизме, содержащий показатели, полученные в разных странах мира. Отмечается, что специалисты ADL пришли к выводу, что средний индекс антисемитизма в мире находится на уровне 26%. При этом, они подчеркнули, что число антисемитских инцидентов в США остается на рекордном уровне. За первые шесть месяцев 2019 года в Соединённых Штатах зафиксировано 780 антисемитских инцидентов – за тот же период в 2018 году – 785 инцидентов.

Между тем, самый высокий индекс антисемитизма в Восточной Европе зафиксирован в Польше — 48%, против 37% в 2015 году.