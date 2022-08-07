Четырем судам с продовольствием разрешен выход из портов Украины
Совместный координационный центр в рамках «продуктовой сделки» разрешил выход 7 августа четырем судам с продовольствием из украинких портов Черноморск и Одесса, сообщает пресс-служба ООН.
Речь идёт о гуманитарном коридоре в рамках черноморской зерновой инициативы. Суда будут перевозить 161 тысячу 84 тонны продовольствия. Суда будут досмотрены после прибытия на якорную стоянку в территориальных водах Турции.
Ранее президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что сделка по экспорту зерна из Украины стала «дипломатическим успехом и исторической поворотной точкой».
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