Первый сухогруз с украинским зерном прибыл в Стамбул
Первый сухогруз с украинским зерном прибыл в Стамбул. Об этом заявили в Минобороны Турции, передает ТАСС.
Досмотр судна планируется провести 3 августа утром.
Судно с зерном было отправлено из Украины накануне в рамках соглашения страны, ООН, России и Турции о вывозе продовольствия. Сухогруз с 26 тоннами кукурузы шел под флагом Сьерра-Леоне.
Ранее президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что сделка по экспорту зерна из Украины стала «дипломатическим успехом и исторической поворотной точкой».
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