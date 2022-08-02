Первый сухогруз с украинским зерном прибыл в Стамбул. Об этом заявили в Минобороны Турции, передает ТАСС.

Досмотр судна планируется провести 3 августа утром.

Судно с зерном было отправлено из Украины накануне в рамках соглашения страны, ООН, России и Турции о вывозе продовольствия. Сухогруз с 26 тоннами кукурузы шел под флагом Сьерра-Леоне.

Ранее президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что сделка по экспорту зерна из Украины стала «дипломатическим успехом и исторической поворотной точкой».

