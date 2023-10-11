Четыре населенных пункта в Белгородской области обесточены из-за обстрела ВСУ

По словам губернатора, была обстреляна окраина села Графовка. При этом удалось обойтись без пострадавших, уточнил Гладков. Однако, добавил глава Белгородской области, была повреждена линия электропередач, из-за чего частичное отключение электроэнергии затронуло абонентов из Графовки, Репяховки, Прилесья и Демидовки.

Гладков подчеркнул, что аварийные службы начнут устранять последствия инцидента в ближайшее время.

Ранее Гладков заявил, что средства противовоздушной обороны сбили очередной беспилотный летательный аппарат над территорией Белгородской области. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

