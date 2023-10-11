Четыре населенных пункта в Белгородской области обесточены из-за обстрела ВСУ
Четыре населенных пункта в приграничной Белгородской области частично обесточены из-за обстрела ВСУ. Об этом в своем Telegram-канале заявил глава региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
По словам губернатора, была обстреляна окраина села Графовка. При этом удалось обойтись без пострадавших, уточнил Гладков. Однако, добавил глава Белгородской области, была повреждена линия электропередач, из-за чего частичное отключение электроэнергии затронуло абонентов из Графовки, Репяховки, Прилесья и Демидовки.
Гладков подчеркнул, что аварийные службы начнут устранять последствия инцидента в ближайшее время.
Ранее Гладков заявил, что средства противовоздушной обороны сбили очередной беспилотный летательный аппарат над территорией Белгородской области. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru