Четыре населенных пункта в Белгородской области обесточены из-за обстрела ВСУ

Четыре населенных пункта в приграничной Белгородской области частично обесточены из-за обстрела ВСУ. Об этом в своем Telegram-канале заявил глава региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

ВСУ обстреляли Белгородскую область около десяти раз за сутки

По словам губернатора, была обстреляна окраина села Графовка. При этом удалось обойтись без пострадавших, уточнил Гладков. Однако, добавил глава Белгородской области, была повреждена линия электропередач, из-за чего частичное отключение электроэнергии затронуло абонентов из Графовки, Репяховки, Прилесья и Демидовки.

Гладков подчеркнул, что аварийные службы начнут устранять последствия инцидента в ближайшее время.

Ранее Гладков заявил, что средства противовоздушной обороны сбили очередной беспилотный летательный аппарат над территорией Белгородской области. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: t.me/drozdenko_au_lo
ТЕГИ:ВСУОбстрелБелгородская область

Горячие новости

Все новости

партнеры