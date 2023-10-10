ВСУ обстреляли Белгородскую область около десяти раз за сутки

Кроме того, отмечает Гладков, украинский квадрокоптер сбросил два взрывных устройства в селе Дубино. В результате инцидента никто не пострадал.

На подлете к Белгороду был сит беспилотник самолетного типа, рассказал глава региона.

Российские силы за последние сутки отразили пять атаку ВСУ в районе населенного пункта Работино Запорожской области, заявил ранее Рогов. Он отметил, что украинские войска потеряли 35 человек, передает «Радиоточка НСН».

