ВСУ обстреляли Белгородскую область около десяти раз за сутки

Украинская сторона за минувшие сутки выпустила по Белгородской области порядка 10 снарядов, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

В результате обстрела «Градами» в белгородском селе Уразово погиб мужчина

Кроме того, отмечает Гладков, украинский квадрокоптер сбросил два взрывных устройства в селе Дубино. В результате инцидента никто не пострадал.

На подлете к Белгороду был сит беспилотник самолетного типа, рассказал глава региона.

Российские силы за последние сутки отразили пять атаку ВСУ в районе населенного пункта Работино Запорожской области, заявил ранее Рогов. Он отметил, что украинские войска потеряли 35 человек, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: t.me/vvgladkov
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