ВСУ обстреляли Белгородскую область около десяти раз за сутки
Украинская сторона за минувшие сутки выпустила по Белгородской области порядка 10 снарядов, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
Кроме того, отмечает Гладков, украинский квадрокоптер сбросил два взрывных устройства в селе Дубино. В результате инцидента никто не пострадал.
На подлете к Белгороду был сит беспилотник самолетного типа, рассказал глава региона.
Российские силы за последние сутки отразили пять атаку ВСУ в районе населенного пункта Работино Запорожской области, заявил ранее Рогов. Он отметил, что украинские войска потеряли 35 человек, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru