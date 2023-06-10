Четверых детей нашли живыми в джунглях Амазонки спустя 40 дней после крушения самолета

Когда спасательная бригада обнаружила обломки, дети уже искали помощь. Старшему из выживших 13 лет, а младшему еще не исполнилось и года. Все 40 дней ребята самостоятельно ухаживали за самым маленьким.

Самолет Cessna 206 из-за отказа двигателя подал аварийный сигнал 1 мая. Его нашли спустя 370 часов поисков. На борту было тело пилота, однако шесть пассажиров (включая этих 4 детей) не было ни в салоне разбившегося самолета, ни поблизости. Позднее нашли еще 2 тела - это были второй пилот и взрослый пассажир - как раз мать этих детей, которая везла их к отцу.

Ранее семь человек спасли из пожара в доме на Никитском бульваре в Москве, передает «Радиоточка НСН».

