В США одобрили законопроект о запрете TikTok

Комитет палаты представителей по иностранным делам конгресса США одобрил законопроект о запрете в стране социальной сети TikTok, сообщает РИА Новости.

TikTok ограничит время пользования соцсетью для несовершеннолетних

В частности, документ позволяет американскому президенту вводить ограничения на работу китайской платформы в США. Поддержали инициативу 24 конгрессмена, ещё 16 выступили против.

Теперь законопроект должна одобрить палата представителей.

Ранее власти большей части штатов США полностью или частично запретили пользоваться соцсетью TikTok на служебных телефонах, сообщает RT.

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Фото: TikTok
ТЕГИ:ЗапретСоцсетиСША
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